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Общество     10.04.2018 09:18

Гроза может пройти в Москве вечером 10 апреля

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Теги:  погода 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Первая весенняя гроза может прийти в Москву вечером 10 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице составит +18…+20°, по области +16…+21°. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Атмосферное давление будет падать, вечером станет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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