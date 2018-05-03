3 мая. Mossovetinfo.ru - В субботу к Москве прорвется очередной грозовой фронт. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".



Он принесет с собой еще более прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме.



Ранее синоптики сообщили, что в четверг в столице ожидается до 22 градусов тепла.