8 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и грозовые дожди ожидаются в Москве в среду, 8 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине дня в Москве без осадков, во второй половине пройдут ливневые дожди, грозы. Усилится ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве +21…+23°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.