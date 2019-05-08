8 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и грозовые дожди ожидаются в Москве в среду, 8 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В первой половине дня в Москве без осадков, во второй половине пройдут ливневые дожди, грозы. Усилится ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве +21…+23°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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