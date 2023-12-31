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Общество
06.01.2024, 12:00
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, принесена в Храм Христа Спасителя
6 января — Mossovetinfo.ru — Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы была пр...
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Общество
05.01.2024, 12:05
272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции
5 января — Mossovetinfo.ru — «272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», - сообщает Миноб...
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Общество
31.12.2023, 12:50
Новогодние мероприятия в выходные пройдут в Центрах московского долголетия
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичи старшего возраста смогут отметить новогодние праздники в Центрах московско...