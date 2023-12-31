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Общество     06.01.2024 12:00

Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, принесена в Храм Христа Спасителя

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Теги:  Икона Святой Троицы  Храм Христа Спасителя  Москва  Рождество 

6 января — Mossovetinfo.ru — Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма.

В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в Храме Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение. Богослужение начнется 6 января в 23:00.

В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу.

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Карта места

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Теги: 
Икона Святой Троицы  Храм Христа Спасителя  Москва  Рождество 

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