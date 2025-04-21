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Общество
30.04.2025, 09:18
Имя Сталинград официально присвоено международному аэропорту Волгограда
30 апреля — Mossovetinfo.ru — Распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина от 29 апреля 2025 года...
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Общество
22.04.2025, 11:55
Умер Зураб Церетели
22 апреля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 апреля в Москве в возрасте 91 года умер президент Российской академии художе...
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Общество
21.04.2025, 11:38
Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни. О смерти Папы Римского в понедельник утром...