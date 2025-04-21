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Общество     30.04.2025 09:18

Имя Сталинград официально присвоено международному аэропорту Волгограда

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Теги:  Сталинград  аэропорт  Волгоград  Путин  80-летия Победы 

30 апреля — Mossovetinfo.ru — Распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина от 29 апреля 2025 года №1070-р, Международному аэропорту Волгоград (Гумрак) официально присвоено имя Сталинград. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До 1961 года аэропорт именовался Сталинград (Гумрак).

Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров передал её Президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу.

Накануне, 29 апреля, Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Встреча с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства Великое наследие - общее будущее, а также провели двустороннюю встречу.

28 апреля по решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявила перемирие, которое будет действовать три дня: 8,9,10 мая.

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Теги: 
Сталинград  аэропорт  Волгоград  Путин  80-летия Победы 

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