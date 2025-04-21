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22 апреля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 апреля в Москве в возрасте 91 года умер президент Российской академии художе...