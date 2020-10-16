16 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, интенсивные осадки и первый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 17 октября в Москве ожидается преимущественно ясная погода, однако температура воздуха упадет до +7..+9°.



В воскресенье, 18 октября, в Москву придет арктический циклон, небо затянут тучи, пойдут сильные дожди, в ночное время возможны дожди со снегом. Ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха +7..+9°. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.



В начале следующей недели холодная осенняя погода в Москве сохранится, в дневное время температура воздуха не будет подниматься выше +2...+5°, ожидаются осадки в виде дождя со снегом.