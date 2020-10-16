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Общество     16.10.2020 17:02

Интенсивные осадки, ветер и первый снег ожидаются в Москве в выходные

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Теги:  погода  прогноз погоды 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, интенсивные осадки и первый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 17 октября в Москве ожидается преимущественно ясная погода, однако температура воздуха упадет до +7..+9°.

В воскресенье, 18 октября, в Москву придет арктический циклон, небо затянут тучи, пойдут сильные дожди, в ночное время возможны дожди со снегом. Ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха +7..+9°. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

В начале следующей недели холодная осенняя погода в Москве сохранится, в дневное время температура воздуха не будет подниматься выше +2...+5°, ожидаются осадки в виде дождя со снегом.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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