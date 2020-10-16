16 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, интенсивные осадки и первый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 17 октября в Москве ожидается преимущественно ясная погода, однако температура воздуха упадет до +7..+9°.
В воскресенье, 18 октября, в Москву придет арктический циклон, небо затянут тучи, пойдут сильные дожди, в ночное время возможны дожди со снегом. Ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха +7..+9°. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
В начале следующей недели холодная осенняя погода в Москве сохранится, в дневное время температура воздуха не будет подниматься выше +2...+5°, ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
14:25 Общество МЧС предупредило о прохождении активного циклона через Москву
11:31 Общество Число новых случаев коронавируса в Москве за неделю выросло на 25%
11:29 Город (Москва и область) Коронавирус: данные по Москве на 17 октября
17:02 Общество Интенсивные осадки, ветер и первый снег ожидаются в Москве в выходные
15:34 Город (Москва и область) В общественном транспорте Москвы начались рейды по проверке масочно-перчаточного режима
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты