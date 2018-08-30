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Общество     30.08.2018 14:33

Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище

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Теги:  Иосиф Кобзон  смерть  похороны 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

О дате похорон будет объявлено позднее. По словам Немерюка, на Востряковском кладбище находится семейная могила Кобзона, в частности, там похоронена его мать.

Иосиф Кобзон скончался в четверг в Москве на 81-м году жизни.


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Теги: 
Иосиф Кобзон  смерть  похороны 

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