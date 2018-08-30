30 августа. Mossovetinfo.ru – Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.



О дате похорон будет объявлено позднее. По словам Немерюка, на Востряковском кладбище находится семейная могила Кобзона, в частности, там похоронена его мать.



Иосиф Кобзон скончался в четверг в Москве на 81-м году жизни.