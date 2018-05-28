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Общество     28.05.2018, 08:35

Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех поликлиниках Москвы

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Теги:  врачи  поликлиники 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Около 80 процентов пациентов, которые обращаются в поликлинику за первичной помощью в Москве, попадают на прием к врачам общей практики. Такую статистику приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Кабинеты врачей общей практики уже оборудовали во всех московских поликлиниках. На данный момент в столице работают около 2,5 тысячи врачей общей практики.

Врачи общей практики оказывают помощь по таким направлениям, как отоларингология, офтальмология, неврология, хирургия. Например, они могут сделать ЭКГ, измерить глазное давление.


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Теги: 
врачи  поликлиники 

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