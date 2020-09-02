2 сентября. Mossovetinfo.ru – Предстоящие сентябрьские выборы впервые пройдут в трехдневном формате, в связи с чем возникают проблемы с обучением в школах, в которых расположены избирательные участки, сообщает «Коммерсантъ».



Помимо всеобщего дня голосования 13 сентября (воскресенье), выборы будут проходить в течение двух дней до него – 11 и 12 сентября. В связи с этим встала задача в целях эпидемиологической безопасности развести учеников и избирателей, которые придут голосовать.



В Министерстве просвещения изданию сообщили, что никаких специальных рекомендаций по данному поводу в ведомстве не разрабатывали, регионы могут самостоятельно решать, как будет организовано голосование и обучение школьников.



В ряде регионов в дни голосования школьников отправят на двухдневные каникулы, в других регионах решили в эти дни проводить занятия на открытом воздухе. Некоторые регионы решили в дни голосования перевести школьников на дистанционное обучение, или провести в это время «дни здоровья» с вывозом школьников с преподавателями на природу для проведения спортивных соревнований.