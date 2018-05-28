28 мая. Mossovetinfo.ru – Пользователи портала mos.ru могут узнать о результатах государственной итоговой аттестации (ГИА), получив уведомление на электронную почту или свой телефон.



Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно быть пользователем портала или мобильного приложения «Госуслуги Москвы».



Сообщения с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ будут приходить в личный кабинет, по электронной почте или на смартфон в виде push-уведомления.