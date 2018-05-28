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Общество
28.05.2018, 08:35
Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех поликлиниках Москвы
28 мая. Mossovetinfo.ru – Около 80 процентов пациентов, которые обращаются в поликлинику за первичной помощью в Москве, попадают на прием к врачам общей практики. Такую статистику приводит официаль...
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Общество
28.05.2018, 08:16
Высокое атмосферное давление ожидается в Москве 28 мая
28 мая. Mossovetinfo.ru – Высокое атмосферное давление ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Оно составит 760 миллиметров ртутного с...
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Общество
28.05.2018, 08:07
Как получить уведомление о результатах ЕГЭ
28 мая. Mossovetinfo.ru – Пользователи портала mos.ru могут узнать о результатах государственной итоговой аттестации (ГИА), получив уведомление на электронную почту или свой телефон. Для того...