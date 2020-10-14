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Общество     14.10.2020 10:29

Как распознать телефонный звонок от мошенников

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Теги:  мошенничество  Банк России  памятка 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Банк России совместно с правоохранительными органами выпустил памятку о том, как распознать звонок от мошенников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Если во время разговора собеседник пытается выяснить PIN-код или номер банковской карты, CVC-код с обратной стороны карты, и пришедший в смс код - это признак того, что говорит мошенник. Настоящий сотрудник банка никогда не будет спрашивать такую информацию.

Кроме того, признаками того, что с вами разговаривает мошенник являются следующие типы поведения:

Собеседник постоянно угрожает потерей денег (говорит о блокировке вашей карты, краже данных),

Собеседник предлагает заработать «легкие» деньги (пройдите опрос и получите вознаграждение)

Собеседник активно призывает быстро принять решение, не давая времени посоветоваться с близкими, при этом опять же подчеркивает, что, если не принять решение быстро, можно потерять деньги.

Если разговор якобы с представителем банка проходит в таком ключе, необходимо его сразу прекратить. Можно самостоятельно перезвонить в банк, чтобы выяснить ситуации, при этом, телефон банка надо самостоятельно набрать вручную, не использую «обратный» звонок, чтобы не перезвонить мошенникам.


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Карта места

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Теги: 
мошенничество  Банк России  памятка 

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