12 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 12 октября, в Москве ожидается сухая и комфортная погода, с температурой выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем составит в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.