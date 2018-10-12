12 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 12 октября, в Москве ожидается сухая и комфортная погода, с температурой выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем составит в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
09:04 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»
08:55 Город (Москва и область) Витрину с археологическими находками открыли в Малом Златоустинском переулке
08:44 Происшествия Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом и легковушкой на севере Москвы
08:24 Город (Москва и область) В Московском зоопарке родился детеныш альпака
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков
14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ