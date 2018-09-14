14 сентября. Mossoverinfo.ru – Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу 14 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня в столице будет преимущественно ясно, температура воздуха днем в Москве составит +19…+21°, по области +17…+22°. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
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