17 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 17 октября в Москве сохранится ясная, аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха по-прежнему будет превышать норму и составит в дневное время в Москве +15…+17°, по области +14…+19°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
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