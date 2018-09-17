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Общество     18.09.2018 08:11

Какая погода будет в Москве 18 сентября

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Теги:  погода 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с небольшими осадками, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +15…+17°, по области +13…+18°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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