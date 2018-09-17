Другие материалы
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Общество
18.09.2018, 08:11
Какая погода будет в Москве 18 сентября
17 сентября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с небольшими осадками, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура во...
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Общество
17.09.2018, 09:18
Теплая погода придет в Москву в середине недели
17 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков вернется в Москву в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос». В первые дни недели в Москве ожидается не жаркая погода, температ...
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Общество
17.09.2018, 08:10
Какая погода будет в Москве 17 сентября
17 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 17 сентября в Москве ожидается солнечная не жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, в течение дня осадков не ожидаетс...