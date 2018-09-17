Общество 18.09.2018, 08:11 Какая погода будет в Москве 18 сентября

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с небольшими осадками, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура во...

Общество 17.09.2018, 09:18 Теплая погода придет в Москву в середине недели

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков вернется в Москву в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос». В первые дни недели в Москве ожидается не жаркая погода, температ...