1 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 1 октября, в Москве ожидается теплая погода, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По данным синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность, температура воздуха в Москве составит +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.