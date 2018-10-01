1 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 1 октября, в Москве ожидается теплая погода, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
По данным синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность, температура воздуха в Москве составит +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
08:58 Город (Москва и область) Почти 100% полуэкспрессных автобусных рейсов в Москве выполняются по расписанию
08:42 В России Вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика
08:22 Город (Москва и область) В Москве с 1 октября завершился сезон фонтанов
08:14 Общество Какая погода будет в Москве 1 октября
21:12 Происшествия СК проверит информацию о водителе, не пропустившем в Москве скорую помощь
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития