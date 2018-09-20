20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября, погода в Москве будет аномально теплой, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается ясная, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.



Атмосферное давление в Москве составит 749 миллиметров ртутного столба.