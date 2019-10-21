21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномальное тепло, переменная облачность и кратковременные ливневые дожди ожидаются в Москве в понедельник, 21 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +13…+18°. Во второй половине дня ожидаются скоротечные ливни. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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