21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномальное тепло, переменная облачность и кратковременные ливневые дожди ожидаются в Москве в понедельник, 21 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +13…+18°. Во второй половине дня ожидаются скоротечные ливни. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.