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Общество     21.10.2019 08:13

Какая погода будет в Москве 21 октября

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Теги:  погода 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномальное тепло, переменная облачность и кратковременные ливневые дожди ожидаются в Москве в понедельник, 21 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +13…+18°. Во второй половине дня ожидаются скоротечные ливни. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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