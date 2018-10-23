23 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 октября, в Москве ожидается пасмурная погода и резкое падение атмосферного давления, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня возможны небольшие дожди, максимальная температура в Москве составит +7…+9°, по области +5…+10°. Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.