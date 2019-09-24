24 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 24 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +6…+8°, по области +4…+9°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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