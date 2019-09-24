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Общество     24.09.2019 08:12

Какая погода будет в Москве 24 сентября

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Теги:  погода 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 24 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +6…+8°, по области +4…+9°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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