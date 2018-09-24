25 сентября. Mossovetinfo.ru – Вторник, 25 сентября может стать самым холодным днем месяца, сообщает центр погоды «Фобос».



Североатлантический циклон принес в Москву арктический воздух, дожди и порывистый ветер. В течение для в Москве будет пасмурно, ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.