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Общество     25.09.2018 08:11

Какая погода будет в Москве 25 сентября

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Теги:  погода 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Вторник, 25 сентября может стать самым холодным днем месяца, сообщает центр погоды «Фобос».

Североатлантический циклон принес в Москву арктический воздух, дожди и порывистый ветер. В течение для в Москве будет пасмурно, ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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