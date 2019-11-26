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Общество     26.11.2019 08:11

Какая погода будет в Москве 26 ноября

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Теги:  погода 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве во вторник, 26 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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