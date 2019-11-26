26 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве во вторник, 26 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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