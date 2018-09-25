26 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение среди, 26 сентября, в Москве ожидается прохладная погода, переменная облачность, осадки маловероятны, сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в течение дня составит в Москве +11…+13°, по области +8…+13°. Атмосферное давление днем составит 752 миллиметра ртутного столба, однако к вечеру начнет падать.