Другие материалы
-
Общество
26.09.2018, 08:13
Какая погода будет в Москве 26 сентября
26 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение среди, 26 сентября, в Москве ожидается прохладная погода, переменная облачность, осадки маловероятны, сообщает центр погоды «Фобос». Температура возду...
-
Общество
25.09.2018, 16:10
Теплая погода вернется в Москву в середине октября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В середине октября в Москву вернется «бабье лето», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, в...
-
Общество
25.09.2018, 08:11
Какая погода будет в Москве 25 сентября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Вторник, 25 сентября может стать самым холодным днем месяца, сообщает центр погоды «Фобос». Североатлантический циклон принес в Москву арктический воздух, дожди...