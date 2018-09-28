28 сентября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 28 сентября в Москве сохранится дождливая и ветреная погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +12…+14°, по области +10…+15°. Ожидаются сильные дожди, сопровождаемые ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.



Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.