28 сентября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 28 сентября в Москве сохранится дождливая и ветреная погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +12…+14°, по области +10…+15°. Ожидаются сильные дожди, сопровождаемые ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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