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Общество     03.10.2018 08:11

Какая погода будет в Москве 3 октября

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Теги:  погода 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 3 октября в Москве ожидается пасмурная погода и сильные дожди, в течение дня в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве составит +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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