3 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 3 октября в Москве ожидается пасмурная погода и сильные дожди, в течение дня в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве составит +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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