3 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 3 октября в Москве ожидается пасмурная погода и сильные дожди, в течение дня в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве составит +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.