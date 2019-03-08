8 марта. Mossovetinfo.ru – Снег и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 8 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха в столице не поднимется выше четырех градусов тепла. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
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