8 марта. Mossovetinfo.ru – Снег и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 8 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в столице не поднимется выше четырех градусов тепла. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.