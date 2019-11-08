Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     08.11.2019 08:10

Какая погода будет в Москве 8 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, 8 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 755 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 Город (Москва и область) Стартовало голосование по реставрации Северного речного вокзала

08:27 Город (Москва и область) Новая площадка для бракосочетаний открылась на московском ипподроме

08:10 Общество Какая погода будет в Москве 8 ноября

17:14 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в Южном Медведково в 2020 году

16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru