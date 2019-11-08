8 ноября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, 8 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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