9 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 9 октября, в Москве ожидается преимущественно сухая ясная погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха составит в Москве +9…+11°, по области +7…+12°. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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