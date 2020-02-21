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Общество     25.02.2020 08:22

Какая погода будет в Москве до конца февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 февраля. Mossovefinfo.ru – Теплая погода, дожди и мокрый снег ожидаются в Москве в течение последней недели февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Во вторник, 25 февраля в Москве ожидается теплая ясная погода, однако во второй половине недели придет небольшое похолодание. Уже в среду небо затянет облаками, пойдут дожди. В четверг-пятницу придет небольшое похолодание, дожди сменит мокрый снег.

В первой половине недели в дневное время температура +3…+6⁰, к пятнице похолодает до 0…+3⁰.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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