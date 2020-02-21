24 февраля. Mossovefinfo.ru – Теплая погода, дожди и мокрый снег ожидаются в Москве в течение последней недели февраля, сообщает центр погоды «Фобос».



Во вторник, 25 февраля в Москве ожидается теплая ясная погода, однако во второй половине недели придет небольшое похолодание. Уже в среду небо затянет облаками, пойдут дожди. В четверг-пятницу придет небольшое похолодание, дожди сменит мокрый снег.



В первой половине недели в дневное время температура +3…+6⁰, к пятнице похолодает до 0…+3⁰.