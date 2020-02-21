Другие материалы
-
Общество
25.02.2020, 09:28
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в возрасте 95 лет
24 февраля. Mossovefinfo.ru – Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля в возрасте 95 лет, сообщает Министерство обороны РФ. Язов – участник Вели...
-
Общество
25.02.2020, 08:22
Какая погода будет в Москве до конца февраля
24 февраля. Mossovefinfo.ru – Теплая погода, дожди и мокрый снег ожидаются в Москве в течение последней недели февраля, сообщает центр погоды «Фобос». Во вторник, 25 февраля в Москве ожидаетс...
-
Общество
21.02.2020, 13:50
Какой будет погода в Москве с 22 по 24 февраля
21 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая пасмурная погода и снегопад, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в дневное время температура...