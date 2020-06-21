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Общество     21.06.2020 19:23

Какая погода будет в Москве на неделе 22-28 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели с 22 по 28 июня в Москве ожидается комфортная погода, преимущественно без осадков, сообщает на официальном сайте Гидрометцентра.

В понедельник и вторник 22 и 23 июня в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха в дневное время 22..24°, во вторник возможны кратковременные дожди.

Со среды в Москву придет потепление, температура воздуха начнет расти, в среду, 24 июня воздух прогреется до 24..26°, в дальнейшем рост температуры продолжиться и в субботу столбики термометров поднимутся до 28..33°. Ожидается преимущественно ясная погода без осадков.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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