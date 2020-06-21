21 июня. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели с 22 по 28 июня в Москве ожидается комфортная погода, преимущественно без осадков, сообщает на официальном сайте Гидрометцентра.
В понедельник и вторник 22 и 23 июня в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха в дневное время 22..24°, во вторник возможны кратковременные дожди.
Со среды в Москву придет потепление, температура воздуха начнет расти, в среду, 24 июня воздух прогреется до 24..26°, в дальнейшем рост температуры продолжиться и в субботу столбики термометров поднимутся до 28..33°. Ожидается преимущественно ясная погода без осадков.
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