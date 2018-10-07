7 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 7 октября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в столице +14…+16°, в Подмосковье +11…+16°. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметра ртутного столба.