28 февраля. Mossovefinfo.ru – В предстоящие выходные 29 февраля и 1 марта в Москве сохранится теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 29 февраля, в Москве ожидаются осадки и ветер, температура воздуха днем +1…+3°. Ночью температура опуститься ниже ноля, но днем в воскресенье, 1 марта, потеплеет, периодически будет появляться солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +4…+6°.