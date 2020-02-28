28 февраля. Mossovefinfo.ru – В предстоящие выходные 29 февраля и 1 марта в Москве сохранится теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 29 февраля, в Москве ожидаются осадки и ветер, температура воздуха днем +1…+3°. Ночью температура опуститься ниже ноля, но днем в воскресенье, 1 марта, потеплеет, периодически будет появляться солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +4…+6°.
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