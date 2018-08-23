23 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная, комфортная погода ожидается в Москве в четверг, 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня в Москве преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
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