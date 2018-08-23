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Общество     23.08.2018 08:11

Какая погода ожидается в Москве 23 августа

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Теги:  погода 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная, комфортная погода ожидается в Москве в четверг, 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня в Москве преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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