23 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная, комфортная погода ожидается в Москве в четверг, 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.