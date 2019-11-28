28 ноября. Mossovetinfo.ru – Температура в пределах климатической нормы, облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве в четверг, 28 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве около 0°, по области -4…+1°. Атмосферное давление немного снизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.