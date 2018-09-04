4 сентября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 4 сентября, в Москве ожидается теплая комфортная погода и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.