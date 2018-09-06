6 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 6 сентября в Москве ожидается ясная, по-летнему теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.