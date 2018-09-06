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Общество     06.09.2018 08:13

Какая погода ожидается в Москве 6 сентября

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Теги:  погода 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 6 сентября в Москве ожидается ясная, по-летнему теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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