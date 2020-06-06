6 июня. Mossovetinfo.ru – В честь 221-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, на официальном портале мэра и правительства Москвы опубликован материал о московских местах, связанных с именем великого поэта.



В статье рассказывается о московских зданиях, в которых жил или бывал Пушкин, о посвященных ему музеях и экспозициях, а также об установленных в Москве памятниках Пушкину.



Ознакомиться с материалом, посвященным пушкинским местам Москве можно здесь.