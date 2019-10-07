7 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве можно будет зарегистрировать брак в новогодние праздники. Об этом сообщает mos.ru.



В Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) зарегистрировать брак можно будет 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 — 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 — 4 и 7 января. Кроме того, 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5 можно будет подать заявления на регистрацию брака.



В дни ноябрьских праздников можно будет сделать 3 и 5 ноября во Дворце бракосочетания № 3.

