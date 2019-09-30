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Общество     30.09.2019 11:34

Какие услуги могут получить пенсионеры в центрах «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  госуслуги 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - Центры «Мои Документы» предоставляют москвичам пенсионного возраста широкий перечень услуг. Там можно:

- Подать заявление об установлении страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
- Получить справку о видах и размерах пенсии/социальных выплатах.
- Подать заявление о доставке пенсии.
- Подать заявление об изготовлении социальной карты москвича.
· Подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
- Подать заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.
- Подать заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи.
- Получить информацию из Архивного фонда Москвы.
- Подать заявление на предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.
- Подать заявление на предоставление ежемесячной городской выплаты.
- Оформить налоговую льготу на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги.
- Получить справку для оказания бесплатной юридической помощи.
- Встать в очередь для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.


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Теги: 
Мои документы  госуслуги 

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