30 сентября. Mossovetinfo.ru - Центры «Мои Документы» предоставляют москвичам пенсионного возраста широкий перечень услуг. Там можно:



- Подать заявление об установлении страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

- Получить справку о видах и размерах пенсии/социальных выплатах.

- Подать заявление о доставке пенсии.

- Подать заявление об изготовлении социальной карты москвича.

· Подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

- Подать заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.

- Подать заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи.

- Получить информацию из Архивного фонда Москвы.

- Подать заявление на предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

- Подать заявление на предоставление ежемесячной городской выплаты.

- Оформить налоговую льготу на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги.

- Получить справку для оказания бесплатной юридической помощи.

- Встать в очередь для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.