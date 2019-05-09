9 мая. Mossovetinfo.ru – Теплая и дождливая погода ожидается в Москве 9 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице составит +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Вечером в некоторых районах Москвы ожидаются ливни.



Атмосферное давление составит 746 миллиметртов ртутного столба.



Ранее сообщалось, что из-за непогоды отменена воздушная часть парада на Красной площади.