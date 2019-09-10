9 сентября. Mossovetinfo.ru – По-летнему тепло будет в Москве во вторник, 10 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура в городе +23…+25°, по области +21…+26°. Осадков не ожидается.



Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного солба.