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Общество     15.06.2019 10:53

Какой будет погода в Москве 15 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

15 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 15 июня, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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