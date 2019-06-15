15 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 15 июня, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.