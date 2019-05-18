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Общество     18.05.2019 09:44

Какой будет погода в Москве 18 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 18 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице составит +21…+23°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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