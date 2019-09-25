25 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, 25 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +7…+9°, по области +6…+11°. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.