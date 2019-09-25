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Общество     25.09.2019 08:13

Какой будет погода в Москве 25 сентября

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Теги:  погода 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, 25 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +7…+9°, по области +6…+11°. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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