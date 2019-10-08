8 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 8 октября в Москве ожидается холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.
08:56 Город (Москва и область) Москвички могут пройти бесплатную маммографию приглашают с 12 октября по 3 ноября
08:29 Город (Москва и область) Ночь на 8 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
08:25 Город (Москва и область) Голосование по программе «Мой район» стартовало на портале «Активный гражданин»
08:14 Общество Какой будет погода в Москве 8 октября
17:32 Город (Москва и область) Более 11 тысяч человек посетили выставку «Город: Детали»
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий