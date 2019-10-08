Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     08.10.2019 08:14

Какой будет погода в Москве 8 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 8 октября в Москве ожидается холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

08:56 Город (Москва и область) Москвички могут пройти бесплатную маммографию приглашают с 12 октября по 3 ноября

08:29 Город (Москва и область) Ночь на 8 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

08:25 Город (Москва и область) Голосование по программе «Мой район» стартовало на портале «Активный гражданин»

08:14 Общество Какой будет погода в Москве 8 октября

17:32 Город (Москва и область) Более 11 тысяч человек посетили выставку «Город: Детали»

Актуальные материалы

07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники

07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.

20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru