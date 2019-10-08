8 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 8 октября в Москве ожидается холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.