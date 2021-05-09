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Общество     09.05.2021 09:57

Какой будет погода в Москве 9 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  9 мая  День Победы 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Облачная и дождливая погода будет в Москве 9 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, дождь закончится в середине дня – максимум к 15:00. Температура воздуха днем в Москве составит 10-13 градусов, но из-за высокой влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее. Температурный фон на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  9 мая  День Победы 

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