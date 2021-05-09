Какой будет погода в Москве 9 мая

9 мая. Mossovetinfo.ru – Облачная и дождливая погода будет в Москве 9 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.



По его словам, дождь закончится в середине дня – максимум к 15:00. Температура воздуха днем в Москве составит 10-13 градусов, но из-за высокой влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее. Температурный фон на 7-8 градусов ниже климатической нормы.



Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.