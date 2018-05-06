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Общество     06.05.2018 21:17

Какой будет погода в Москве на неделе 7-13 мая

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Теги:  погода 

6 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве на предстоящей неделе будет преимущественно солнечно, и только вечером во вторник местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В начале недели будет по-летнему тепло - +21…+24⁰. Со среды температурный режим вернется в рамки майского климата – +17…+20⁰.



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Карта места

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Теги: 
погода 

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