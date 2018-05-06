6 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве на предстоящей неделе будет преимущественно солнечно, и только вечером во вторник местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В начале недели будет по-летнему тепло - +21…+24⁰. Со среды температурный режим вернется в рамки майского климата – +17…+20⁰.