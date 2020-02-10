10 февраля. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели с 10 по 16 февраля в Москву вновь вернется оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что в ночное время температура не будет опускаться ниже 0...+1°, в дневное время температура будет на почти на 6° выше нормы: 0…+3⁰.



Во вторник и среду, 11 и 12 февраля ожидаются интенсивные осадки, в остальные дни погода преимущественно пасмурная, но без существенных осадков.