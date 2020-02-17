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Общество     17.02.2020 09:39

Какой будет погода в Москве на неделе с 17 по 21 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается преимущественно пасмурная, но аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются небольшие дожди, в понедельник 17 февраля в столице сильный ветер, однако со вторника порывы ветра начнут стихать.

В дневное время температура воздуха в Москве будет составлять +3…+6⁰, возможно установление новых температурных рекордов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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