17 февраля. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается преимущественно пасмурная, но аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются небольшие дожди, в понедельник 17 февраля в столице сильный ветер, однако со вторника порывы ветра начнут стихать.



В дневное время температура воздуха в Москве будет составлять +3…+6⁰, возможно установление новых температурных рекордов.