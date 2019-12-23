23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая, неустойчивая погода ожидается в Москве в последнюю неделю декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в Москве ожидается пасмурная, но аномально теплая погода, температура воздуха может подниматься до +5…+8⁰, возможны дожди.



Однако во второй половине недели температура в Москве понизится, в дневное время температура воздуха ожидается не выше -1…+2⁰, дожди будут переходить в снег.