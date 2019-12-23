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Общество     23.12.2019 09:01

Какой будет погода в Москве на неделе с 23 по 29 декабря

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая, неустойчивая погода ожидается в Москве в последнюю неделю декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

В первой половине недели в Москве ожидается пасмурная, но аномально теплая погода, температура воздуха может подниматься до +5…+8⁰, возможны дожди.

Однако во второй половине недели температура в Москве понизится, в дневное время температура воздуха ожидается не выше -1…+2⁰, дожди будут переходить в снег.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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